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14:11, 15 декабря 2023Культура

В России назвали условие возобновления продажи книг Акунина и Быкова

Депутат Драпеко допустила продажу книг Акунина и Быкова после окончания СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Михаил Почуев / РИА Новости

После окончания специальной военной операции (СВО) решение о приостановке продажи книг писателей Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) и Дмитрия Быкова (внесен в реестр иноагентов) может быть пересмотрено, допустила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Своим мнением она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

При этом парламентарий отметила, что государство не имеет отношения к тому, что российские издательства решили приостановить продажу книг писателей.

«Это решение самих торговых сетей. С моей точки зрения, про них надо просто забыть и вычеркнуть их из истории русской культуры. Когда-нибудь после спецоперации, возможно, мы пересмотрим эту позицию, но пока происходят военные действия, врагам народа не место на полках наших магазинов», — заявила Драпеко.

Ранее несколько крупных российских издательств решили приостановить продажу книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова. По словам главы издательства АСТ Павла Гришкова, причиной являются публичные заявления писателей, вызвавшие широкий общественный резонанс. Он уточнил, что отгрузки книг не возобновятся до прояснения ситуации.

11 декабря в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) Быков заявил, что не имеет претензий к Украине из-за атак беспилотников на Россию. Позже и Акунин в разговоре с пранкерами сообщил об отсутствии претензий из-за украинских атак на Крым.

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