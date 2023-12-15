Женщинам рассказали о главных мешающих достичь оргазма факторах

Сексолог Трейси Кокс перечислила главные факторы, мешающие женщинам достичь оргазма во время секса с партнером. Ее мнение приводит издание Daily Mail.

Женщинам намного проще достичь оргазма самостоятельно, чем с мужчиной, рассказала Кокс. По ее мнению, первая причина этого заключается в том, что секс с проникновением не обеспечивает достаточную стимуляцию клитора. Помимо этого, как отметила сексолог, существуют и другие влияющие на удовольствие факторы: беспокойство о внешности и бытовых проблемах, отсутствие доверия к партнеру. Кокс уверена: если отогнать от себя тревожные мысли и сосредоточиться на процессе, достичь оргазма будет проще. «Установите зрительный контакт с партнером, посмотрите на его тело, скажите ему, как приятно то, что он делает. Чем активнее вы в постели, тем меньше у вас шансов погрязнуть в беспокойстве» — посоветовала она.

Кокс добавила, что многие женщины не могут насладиться сексом, потому что испытывают слишком сильное эмоциональное давление со стороны партнера, особенно если он ожидает женского оргазма при каждом половом акте. Такое поведение, как считает сексолог, типично для мужчин с низкой самооценкой, они воспринимают удовольствие женщины как доказательство своей мужественности и расстраиваются, если не получают его. Чтобы снизить напряжение, она посоветовала чаще делать комплименты партнеру, а также рассказать ему, что женский оргазм отличается от мужского и происходит не всегда.

Кроме того, многие женщины не могут получить оргазм из-за технических ошибок партнеров в постели, утверждает Кокс. Однако, по ее мнению, ответственность за это лежит не только на мужчинах, но и на самих женщинах, которые молчат о своих предпочтениях, а иногда годами врут о том, что им нравится. Но никогда не поздно начать говорить правду, уверена сексолог. «Просто скажите: "Обычно мне нравится, как ты занимаешься сексом/прикасаешься ко мне, но что-то изменилось. Должно быть, это рождение ребенка/стресс/перименопауза/беспокойство о детях. Давай попробуем сделать вот так и посмотрим, что будет», — предложила Кокс.

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