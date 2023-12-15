Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 15 декабря 2023Забота о себе

Женщинам рассказали о главных мешающих достичь оргазма факторах

Фото: Standret / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Трейси Кокс перечислила главные факторы, мешающие женщинам достичь оргазма во время секса с партнером. Ее мнение приводит издание Daily Mail.

Женщинам намного проще достичь оргазма самостоятельно, чем с мужчиной, рассказала Кокс. По ее мнению, первая причина этого заключается в том, что секс с проникновением не обеспечивает достаточную стимуляцию клитора. Помимо этого, как отметила сексолог, существуют и другие влияющие на удовольствие факторы: беспокойство о внешности и бытовых проблемах, отсутствие доверия к партнеру. Кокс уверена: если отогнать от себя тревожные мысли и сосредоточиться на процессе, достичь оргазма будет проще. «Установите зрительный контакт с партнером, посмотрите на его тело, скажите ему, как приятно то, что он делает. Чем активнее вы в постели, тем меньше у вас шансов погрязнуть в беспокойстве» — посоветовала она.

Материалы по теме:
Забытые факты о Playboy Девственность Хефнера, спасение марихуаны и самоубийство в кругу красоток
Забытые факты о PlayboyДевственность Хефнера, спасение марихуаны и самоубийство в кругу красоток
29 сентября 2017
Раздевай и властвуй Секс веками остается желанным товаром. Кто определяет его цену и почему она меняется?
Раздевай и властвуйСекс веками остается желанным товаром. Кто определяет его цену и почему она меняется?
5 ноября 2019

Кокс добавила, что многие женщины не могут насладиться сексом, потому что испытывают слишком сильное эмоциональное давление со стороны партнера, особенно если он ожидает женского оргазма при каждом половом акте. Такое поведение, как считает сексолог, типично для мужчин с низкой самооценкой, они воспринимают удовольствие женщины как доказательство своей мужественности и расстраиваются, если не получают его. Чтобы снизить напряжение, она посоветовала чаще делать комплименты партнеру, а также рассказать ему, что женский оргазм отличается от мужского и происходит не всегда.

Кроме того, многие женщины не могут получить оргазм из-за технических ошибок партнеров в постели, утверждает Кокс. Однако, по ее мнению, ответственность за это лежит не только на мужчинах, но и на самих женщинах, которые молчат о своих предпочтениях, а иногда годами врут о том, что им нравится. Но никогда не поздно начать говорить правду, уверена сексолог. «Просто скажите: "Обычно мне нравится, как ты занимаешься сексом/прикасаешься ко мне, но что-то изменилось. Должно быть, это рождение ребенка/стресс/перименопауза/беспокойство о детях. Давай попробуем сделать вот так и посмотрим, что будет», — предложила Кокс.

Ранее секс-эксперт Аннабель Найт назвала лучшей позой для безудержного секса позу «обратной наездницы». По ее словам, эта позиция подойдет в том числе стеснительным женщинам, желающим раскрепоститься в постели.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ВСУ обстреляли Мариуполь впервые за полгода. Киев запустил по городу три дальнобойные ракеты

      Российские подростки заманивали мигрантов на свидания и избивали их под камеру

      Шольц отправил Орбана «сходить за кофе» из-за провала по Украине

      В аэропорту полицейских заподозрили в краже десяти миллионов из багажа пассажира

      Финалист «Фабрики звезд» рассказал об алкоголе на проекте

      Долги других стран перед Россией выросли

      Овечкин обновил личный антирекорд по матчам без голов в НХЛ

      Девушка добилась ареста жениха за попытку жениться на другой

      Московские школьники и студенты нашли уникальные архивные документы

      Живущая с родителями 37-летняя женщина объяснила свой необычный выбор

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости