Названа лучшая поза для безудержного секса

Секс-эксперт Аннабель Найт назвала лучшей позой для безудержного секса позу «обратной наездницы». О ее преимуществах специалистка рассказала в беседе с изданием The Sun.

В отличие от классической «наездницы», обратная поза предполагает, что мужчина лежит, а женщина садится на него сверху, но не лицом, а спиной к нему. В этом положении контроль над темпом движений и глубиной проникновения полностью принадлежит партнерше.

Найт отметила, что эта позиция подойдет в том числе стеснительным женщинам, желающим раскрепоститься в постели. Также, по словам эксперта, считается, что секс в позе «обратной наездницы» помогает сжечь наибольшее количество калорий. Еще одним преимуществом этой позы Найт назвала ее чувственность. «Он получает фантастический вид, а она, если даже обычно стесняется, может чувствовать себя более раскованной, потому что зрительного контакта нет», — заключила она.

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