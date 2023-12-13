Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 13 декабря 2023Забота о себе

Названа лучшая поза для безудержного секса

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Секс-эксперт Аннабель Найт назвала лучшей позой для безудержного секса позу «обратной наездницы». О ее преимуществах специалистка рассказала в беседе с изданием The Sun.

В отличие от классической «наездницы», обратная поза предполагает, что мужчина лежит, а женщина садится на него сверху, но не лицом, а спиной к нему. В этом положении контроль над темпом движений и глубиной проникновения полностью принадлежит партнерше.

Найт отметила, что эта позиция подойдет в том числе стеснительным женщинам, желающим раскрепоститься в постели. Также, по словам эксперта, считается, что секс в позе «обратной наездницы» помогает сжечь наибольшее количество калорий. Еще одним преимуществом этой позы Найт назвала ее чувственность. «Он получает фантастический вид, а она, если даже обычно стесняется, может чувствовать себя более раскованной, потому что зрительного контакта нет», — заключила она.

Материалы по теме:
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

Ранее врач-уролог Рена Малик назвала позы в сексе, в которых женщины чаще всего испытывают оргазм. Малик рассказала, что согласно недавнему исследованию, большинство людей начинают заниматься сексом в миссионерской позиции, далее происходит смена положения: женщина становится на колени, а мужчина находится сзади.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      В России конфисковали имущество спонсоров ВСУ. Государству перешел целый холдинг военно-промышленного комплекса

      Газ взорвался в многоквартирном доме в российском регионе

      Зеленский назвал моральным вопрос предоставления Киеву помощи

      Байден обвинил республиканцев в поддержке России из-за блокирования помощи Киеву

      Названа лучшая поза для безудержного секса

      В России решили наказывать нечестных коммунальщиков

      Стало известно о намерении Пугачевой переехать с семьей в Лондон

      Глава российского управления по вопросам миграции задержан за схему с мигрантами

      Задержан подозреваемый в попытке теракта в российском военкомате

      В Дании заявили о глупом положении из-за решения России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости