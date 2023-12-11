Женщинам назвали лучшие позы для гарантированного яркого оргазма

Врач-уролог Рена Малик назвала позы в сексе, в которых женщины чаще всего испытывают оргазм. Мнение специалистки приводит журнал Men's Health.

Малик рассказала, что согласно недавнему исследованию, большинство людей начинают заниматься сексом в миссионерской позиции, далее происходит смена положения: женщина становится на колени, а мужчина находится сзади. При таком варианте полового акта треть партнерш не испытывают оргазма, возможно, из-за отсутствия стимуляции клитора, предположила уролог.

Специалистка отметила, что женщины, сообщившие о высокой сексуальной удовлетворенности, в основном были старше и имели регулярные половые контакты. Кроме того, по словам Малик, для гарантированного яркого оргазма они чаще занимались сексом, находясь сверху, или в положении сидя лицом к лицу с партнером. Немного реже оргазмы происходили, если женщина становилась на колени.

Малик считает, что женщины способны получать больше удовольствия в тех позах, которые позволяют расположить тело под углом, обеспечивающим лучшую стимуляцию клитора.

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