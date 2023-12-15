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12:49, 15 декабря 2023Спорт

В Минспорта изучат условия МОК по участию россиян в Олимпиаде-2024

Минспорта и ОКР изучат условия МОК и примут решение по участию россиян в ОИ-2024

Фото: Unsplash

Министр спорта Олег Матыцин высказался об условиях Международного олимпийского комитета по участию россиян в Олимпийских играх (ОИ) 2024 года. Его слова передает РИА Новости.

«Мы с Олимпийским комитетом России (ОКР) будем изучать регламенты, которые сформулирует МОК, и примем решение в интересах спортсменов и, конечно, нашей великой страны, которая является гарантом развития международного спорта», — заявил Матыцин.

Ранее президент России Владимир Путин оценил решение МОК по допуску россиян на Игры 2024 года. «Если это политически мотивированные искусственные условия, направленные на то, чтобы отсечь наших лидеров, претендентов на медали, то Минспорта и ОКР должны принять взвешенное решение», — подчеркнул он.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине и имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.

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