Бывшего тренера ПСЖ потребовали приговорить к году тюрьмы за расизм

Прокуратура потребовала приговорить бывшего тренера ПСЖ Гальтье к году тюрьмы

Прокуратура Ниццы потребовала приговорить бывшего главного тренера ПСЖ Кристофа Гальтье к году тюрьмы условно за проявление расизма. Об этом сообщает Le Parisien.

Кроме того, обвинение требует дисквалифицировать 57-летнего французского специалиста на три года. Ему также грозит штраф в размере 45 тысяч евро.

12 апреля стало известно, что Гальтье во время работы в «Ницце» отправил бывшему директору клуба Жюльену Фурнье электронное письмо, в котором указывал на недопустимость нахождения в команде большого количества чернокожих и мусульман.

Гальтье возглавлял ПСЖ с июля 2022-го по июль 2023 года. До этого он работал с «Ниццей», «Сент-Этьеном» и «Лиллем».