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22:50, 17 декабря 2023Спорт

В МОК вновь прокомментировали допуск россиян на Олимпийские игры-2024

Самаранч назвал допуск россиян на ОИ болезненным, но справедливым балансом
Хуан Антонио Самаранч

Хуан Антонио Самаранч. Фото: Costas Baltas / Reuters

В Международном олимпийском комитете (МОК) вновь высказались о допуске россиян на Олимпийские игры-2024. Комментарий вице-президента организации Хуана Антонио Самаранча приводит Inside The Games.

Самаранч назвал допуск россиян болезненным, но справедливым балансом. «Осталось выяснить, сколько из них пройдут квалификацию и чем все закончится. Нам удалось в очень поляризованном мире соблюсти Олимпийскую хартию, но мы должны признать, что живем в реальном и очень сложном мире», — добавил он.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. На Игры на данный момент квалифицировались шесть россиян и пять белорусов.

При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине и имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Дарья Коршунова
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