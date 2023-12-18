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15:05, 18 декабря 2023Спорт

Глава Федерации велосипедного спорта России поспорил с Винер о бойкоте ОИ

Глава Федерации велоспорта Екимов поспорил с Винер, заявившей о бойкоте ОИ
Вячеслав Екимов

Вячеслав Екимов. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов оценил слова главы Федерации художественной гимнастики России (ФХГР) Ирины Винер, которая объявила об отказе своих спортсменок от выступлений на международных турнирах в нейтральном статусе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Функционер поспорил с президентом ФХГР. «Если бы от меня что-то зависело, я бы сказал, что надо ехать. Даже наш президент сказал, что наших спортсменов знают с флагом и без флага. Для спортсмена Олимпийские игры — это веха в жизни, которая сопряжена с самоотречением в угоду профессиональным результатам», — заявил Екимов.

Он также назвал опасное последствие отказа от поездки в Париж. «Можно сказать, что мы не едем и бойкотируем, но тогда потеряем мотивацию спортсменов. Какими стимулами ее поддерживать?» — отметил Екимов.

Об отказе российских гимнасток участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе Винер заявила ранее 18 декабря. Она также назвала позором возможное выступление российских спортсменов на Играх-2024 без флага и гимна.

8 декабря Международный олимпийский комитет объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. На Игры на данный момент квалифицировались шесть россиян и пять белорусов.

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      Алексей Гусев
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