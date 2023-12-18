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04:34, 18 декабря 2023Мир

Стало известно о просьбе Зеленского к союзникам

FT: Зеленский умолял США и ЕС выделить помощь Киеву и вернулся с пустыми руками
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: NTB / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уговаривал США и Евросоюз выделить Киеву помощь, пока Вооруженные Силы страны (ВСУ) испытывали нехватку оружия. Об этом написал обозреватель Financial Times Мартин Сандбу.

По словам автора статьи, средства противовоздушной обороны (ПВО) Украины заканчиваются, а Конгресс США и ЕС сами испытывают нехватку боеприпасов. «Пока Вашингтон и Брюссель возятся, Киев горит», — отметил он.

Сандбу подчеркнул, что Зеленский умолял США и ЕС выделить помощь Киеву, однако вернулся из Вашингтона почти с пустыми руками. Кроме того, ЕС отложил выделение средств Украине. «Для Владимира Зеленского веселого Рождества не будет», — заключил журналист.

Зеленский прибыл на переговоры в Конгресс США 12 декабря. В ходе визита он раскритиковал американские власти за промедление с предоставлением финансирования Украине и попросил выделить дополнительную помощь в размере 61 миллиарда долларов. Но по итогу поездки политик получил мало заверений в продолжении помощи Украине со стороны США.

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      Марина Совина
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