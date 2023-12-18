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11:09, 18 декабря 2023Спорт

Инструктор назвала противопоказания для занятий йогой

Фото: Dylan Gillis / Unsplash

Инструктор по хатха-йоге Александра Чуркина назвала противопоказания для занятий этим видом физической активности. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Она рекомендовала отказаться от занятий тем, кто страдает гастритом, язвами, болезнями сердца, имеет открытые раны, опухоли или камни в желчном пузыре.

«Большой список противопоказаний у беременных женщин и молодых мам. Именно поэтому очень важно предупредить преподавателя об особенностях своего организма перед началом практики», — предупредила Чуркина.

15 декабря были названы способы вернуться к тренировкам после тяжелой болезни. Эксперты посоветовали возобновлять нагрузки минимум через десять дней после появления симптомов. При этом должна пройти хотя бы неделя после их исчезновения. Для начала стоит делать изометрические упражнения. Например, планку, стульчик или позу дерева.

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      Алексей Гусев
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