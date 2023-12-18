Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:42, 18 декабря 2023Ценности

Киркорову не продали вещи в магазине Balenciaga из-за его поддержки Путина

Певец Киркоров попал в черный список Balenciaga из-за поддержки Владимира Путина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский певец Филипп Киркоров попал в черный список модного дома Balenciaga из-за своей поддержки России в конфликте с Украиной. Об этом он высказался в интервью адвокату Александру Добровинскому.

Выяснилось, что стилисту исполнителя позвонили из бутика бренда в Монако и сообщили, что больше не смогут обслуживать его клиента, поскольку он остался в России и поддерживает нынешний режим и президента Владимира Путина. «Напугали голой жопой. Ну не будете, другие найдутся», — посетовал артист в разговоре с интервьюером.

Материалы по теме:
Ввоз и ныне там. Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
Ввоз и ныне там.Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
2 ноября 2022
В России под видом дорогой одежды продают дешевые товары с AliExpress. Как магазины наживаются на россиянах?
В России под видом дорогой одежды продают дешевые товары с AliExpress.Как магазины наживаются на россиянах?
27 января 2023

По словам Киркорова, после упомянутого звонка он решил проверить, действительно ли он внесен в международный стоп-лист марки. Знаменитость попытался приобрести сумку в магазине Balenciaga в Дубае, однако не смог оплатить вещь, поскольку касса выдала запрет на продажу. При этом телезвезда уточнил, что консультанты с радостью его обслужили.

«Еще я позвонил своему другу в США, попросил попробовать купить одежду в Balenciaga на мое имя, и там ему отказали. Из французского офиса пришло письмо с моей фамилией, в котором запретили продавать мне вещи. Вот это позиция Демны [Демна Гвасалия — креативный директор Balenciaga]», — пояснил Киркоров.

Ранее в декабре Киркоров подарил популярной блогерше колье за восемь миллионов рублей. На размещенных кадрах было видно, как исполнитель самостоятельно надевал драгоценность с массивным камнем на шею инфлюэнсерши Маргариты Овсянниковой.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Херсонской области объявили о возможном восстановлении разрушенной Каховской плотины. Что задумали местные власти?

      Стало известно об обнаружении прослушки у личного помощника Залужного

      Бывший участник КВН заявил о нечестности телеигры

      В Конгрессе США призвали подсластить сделку по помощи Украине

      Частный сыщик перечислил очевидные признаки измены

      Злоумышленники запенили двери в квартиры российских военкоров

      Россияне ринулись брать отпуска за свой счет

      Российский самолет с пассажирами на борту приготовился к аварийной посадке

      Трампа обвинили в подражании Гитлеру из-за слов о мигрантах

      Словацкий хоккеист сделал выбор между игрой за сборную и в КХЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости