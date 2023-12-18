Киркорову не продали вещи в магазине Balenciaga из-за его поддержки Путина

Певец Киркоров попал в черный список Balenciaga из-за поддержки Владимира Путина

Российский певец Филипп Киркоров попал в черный список модного дома Balenciaga из-за своей поддержки России в конфликте с Украиной. Об этом он высказался в интервью адвокату Александру Добровинскому.

Выяснилось, что стилисту исполнителя позвонили из бутика бренда в Монако и сообщили, что больше не смогут обслуживать его клиента, поскольку он остался в России и поддерживает нынешний режим и президента Владимира Путина. «Напугали голой жопой. Ну не будете, другие найдутся», — посетовал артист в разговоре с интервьюером.

По словам Киркорова, после упомянутого звонка он решил проверить, действительно ли он внесен в международный стоп-лист марки. Знаменитость попытался приобрести сумку в магазине Balenciaga в Дубае, однако не смог оплатить вещь, поскольку касса выдала запрет на продажу. При этом телезвезда уточнил, что консультанты с радостью его обслужили.

«Еще я позвонил своему другу в США, попросил попробовать купить одежду в Balenciaga на мое имя, и там ему отказали. Из французского офиса пришло письмо с моей фамилией, в котором запретили продавать мне вещи. Вот это позиция Демны [Демна Гвасалия — креативный директор Balenciaga]», — пояснил Киркоров.

Ранее в декабре Киркоров подарил популярной блогерше колье за восемь миллионов рублей. На размещенных кадрах было видно, как исполнитель самостоятельно надевал драгоценность с массивным камнем на шею инфлюэнсерши Маргариты Овсянниковой.