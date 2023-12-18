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22:28, 18 декабря 2023Путешествия

Последняя группа эвакуированных из Газы россиян прибыла в Москву

МЧС: последняя группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Москву

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Последние эвакуированные из сектора Газа россияне прибыли спецбортом МЧС РФ в Москву. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

Последняя группа была доставлена в российскую столицу самолетом ИЛ-76 из Каира. Спецборт перевез 73 человека, в том числе 45 детей.

В ведомстве подчеркнули, что российские спасатели эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта всех изъявивших желание россиян и членов их семей. Всего в Россию были доставлены 1124 человека, включая 518 детей.

Эвакуация соотечественников из сектора Газа началась 12 ноября. Работа по согласованию порядка и маршрутов эвакуации россиян, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, шла неделю. С организацией помогали российские дипломаты. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, над вызволением россиян работали МЧС, Минтранс, Росавиация, дипломаты в Палестине, Израиле, Египте и в сопредельных странах во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

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      Марина Совина
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