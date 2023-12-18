Олимпийская чемпионка из России оценила желание поехать на Игры-2024

Мельникова заявила, что как атлет хочет на ОИ-2024, а как гражданин РФ — нет

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова оценила собственное желание выступить на летних Играх-2024 в Париже. Слова россиянки приводит «Спорт-Экспресс».

«Это очень сложный вопрос. Как спортсмену мне хочется на Олимпиаду. Но как гражданину России, наверное, нет», — заявила спортсменка.

При этом Мельникова выразила надежду, что Федерация спортивной гимнастики России примет решение отправить атлетов на Олимпиаду. «Мне грустно от мысли, что не будет возможности поехать в Париж. Все-таки надеюсь, что спорт вне политики», — подчеркнула она.

10 декабря старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что гимнасты будут пропускать соревнования до тех пор, пока Международная федерация гимнастики (FIG) не изменит критерии допуска россиян. При этом, по ее мнению, этого не произойдет.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. На Игры на данный момент квалифицировались шесть россиян и пять белорусов.