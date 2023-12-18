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04:56, 19 декабря 2023Мир

Описано будущее поддержки Украины в случае победы Трампа

Reuters: Трамп в случае победы на выборах может прекратить поддержку Украины
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Delcia Lopez/Keystone Press Agency/Global Look Press

В случае победы Дональда Трампа на выборах президента Вашингтон может отказаться от поддержки Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бывших помощников Трампа и европейских дипломатов.

После победы Трамп, как описывают источники, намерен расставить на ключевые посты полностью лояльных ему людей, что должно помочь эффективно сменить общее направление развития страны, в том числе в отношениях с другими странами. Речь идет про поддержку Украины, отношения с НАТО, торговую войну с Китаем.

Сам Трамп несколько раз заявлял, что готов остановить конфликт на Украине в течение 24 часов. И в Москве, и в Киеве считают такой план слишком оптимистичным и невыполнимым.

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      Марина Совина
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