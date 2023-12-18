Описано будущее поддержки Украины в случае победы Трампа

Reuters: Трамп в случае победы на выборах может прекратить поддержку Украины

В случае победы Дональда Трампа на выборах президента Вашингтон может отказаться от поддержки Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бывших помощников Трампа и европейских дипломатов.

После победы Трамп, как описывают источники, намерен расставить на ключевые посты полностью лояльных ему людей, что должно помочь эффективно сменить общее направление развития страны, в том числе в отношениях с другими странами. Речь идет про поддержку Украины, отношения с НАТО, торговую войну с Китаем.

Сам Трамп несколько раз заявлял, что готов остановить конфликт на Украине в течение 24 часов. И в Москве, и в Киеве считают такой план слишком оптимистичным и невыполнимым.