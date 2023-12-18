Решение комитета Госдумы по запрету абортов в частных клиниках опровергли

Депутат Огуль опроверг решение комитета ГД по запрету абортов в частных клиниках

Информация о том, что комитет Госдумы по охране здоровья выступил против запрета абортов в частных клиниках, не соответствует действительности. Об этом заявил первый зампред комитета Леонид Огуль, пишет «Подъем».

«Я этого письма не видел. Вопрос на комитете не обсуждался», — заявил парламентарий.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на письмо парламентариев сообщали, что профильный комитет Госдумы выступил против законопроекта о запрете абортов в частных клиниках. Утверждалось, что документ направили спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину. Инициатива требует «тщательной проработки и взвешенной оценки во избежание рисков криминальных вмешательств, создающих угрозу жизни и здоровью женщин», говорилось в письме.

13 декабря в Госдуму внесли законопроект об исключении частных клиник из числа медицинских организаций, имеющих право делать аборты. Авторы инициативы — депутаты Заксобрания Нижегородской области — в пояснительной записке указали, что такая инициатива поможет увеличить рождаемость.

Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин предрек последствия в случае запрета абортов в частных клиниках России. Он напомнил, что случилось после начала антиалкогольной кампании в СССР в 1980-х годах. Глава государства также призвал соблюдать права женщин в вопросе абортов, при этом подчеркнув, что, если бы женщины сохраняли жизнь детям, демографическая проблема решилась бы.