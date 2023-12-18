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14:21, 18 декабря 2023Забота о себе

Стоматолог раскрыл три простых способа сделать улыбку белоснежной

Фото: Valentin Lacoste / Unsplash

Отбелить зубы в домашних условиях можно с помощью специальной пасты и несколькими другими способами, рассказал хирург-имплантолог, пародонтолог, главный врач клиники «Немецкий Имплантологический Центр» Магомед Дахкильгов. В комментарии для «Ленты.ру» он назвал три простых способа сделать улыбку белоснежной.

По словам стоматолога, для отбеливания зубов можно купить пасту с соответствующим обозначением на упаковке. Однако необходимо помнить, что отбеливание пастами достигается за счет абразивности — удаления налета с эмали. Если пользоваться такой пастой каждый день, вместо отбеливания можно получить стертую эмаль и травмированные десны.

Осветлить зубы, по словам Дахкильгова, помогут и экспресс-полоски, карандаши и отбеливающие спреи. Но в этом случае есть нюанс: полоски продают набором, то есть для достижения эффекта потребуется от двух недель ежедневного использования.

Действуют эти средства за счет перекиси водорода в составе, что может вызвать гиперчувствительность и даже химический ожог. Это же касается и остальных экспресс-средств. Перед их применением необходимо проконсультироваться со стоматологом. Экспресс-средства противопоказаны при кариесе, трещинах и сколах эмали, воспалениях десен

Магомед Дахкильговхирург-имплантолог, пародонтолог
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Также для домашнего отбеливания зубов предназначены системы из геля и капп, добавил специалист. Каппы нужно наполнять отбеливающим гелем и надевать на зубы на некоторое время. Такие системы подбирает стоматолог с учетом состояния зубов и десен, исходного и желаемого цвета, концентрации отбеливающего вещества в геле. «При консультации со стоматологом домашнее отбеливание может быть безопасным и достаточно эффективным, хотя и не получится добиться значительного осветления», — подытожил Дахкильгов.

Ранее стоматолог Артур Тумашевич назвал три вредящие здоровью зубов стоматологические процедуры. В частности, он призвал отказаться от обработки зубов бором.

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      Вера Владзиевская
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