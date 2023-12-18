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17:26, 18 декабря 2023Интернет и СМИ

Ургант пошутил о готовности взяться за любую работу

Ведущий Иван Ургант заявил, что готов взяться за любую работу

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известный российский телеведущий Иван Ургант пошутил, что готов взяться за любую работу. Его слова приводит Telegram-канал «Антиглянец».

Отмечается, что во время новогоднего бала благотворительного фонда «Друзья», ведущим которого был Ургант, один из гостей попросил шоумена провести мероприятие его дочери. «Я сейчас за любую работу прибегу, сделаю», — в шутку ответил телеведущий.

Шоу «Вечерний Ургант», ведущим которого был Ургант, перестало выходить в эфир Первого канала в феврале 2022 года, после начала спецоперации. Тогда представители телеканала объяснили, что хотят сделать упор на общественно-политические передачи. Позднее некоторые развлекательные шоу вернулись в эфир, однако съемки «Вечернего Урганта» так и не возобновили.

В сети неоднократно появлялись слухи о том, что «Вечерний Ургант» закрыли. Первый канал опровергал эту информацию. В апреле Ургант пообещал, что обязательно вернется в эфир.

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      Мария Большакова
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