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17:56, 19 декабря 2023Интернет и СМИ

В России назвали возможную альтернативу «Википедии»

Фадеев: альтернативой «Википедии» может стать Большая российская энциклопедия

Фото: Thomas Trutschel / Globallookpress.com

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев прокомментировал информацию о закрытии организации «Викимедиа.ру», которая поддерживала русскоязычную версию «Википедии». В разговоре с ТАСС он назвал возможную альтернативу онлайн-энциклопедии.

Фадеев заявил, что заменой «Википедии» может стать Большая российская энциклопедия. По его словам, в отечественной энциклопедии качество материалов выше, чем в зарубежной.

Глава СПЧ также выступил за то, чтобы статьи из русскоязычной версии «Википедии», несмотря на закрытие «Викимедиа.ру», оставались доступными для пользователей. При этом Фадеев отметил, что политические материалы в онлайн-энциклопедии «просто никуда не годятся».

О том, что «Викимедиа.ру» прекратит свою работу, стало известно ранее 19 декабря. Исполнительный директор организации Станислав Козловский заявил, что такое решение было принято, поскольку его могут признать иностранным агентом.

В мае депутат Госдумы Александр Хинштейн оценил вероятность блокировки «Википедии» в России. Он назвал это исключительной мерой.

Организацию Wikimedia Foundation, которой принадлежит «Википедия», неоднократно штрафовали за нарушение российских законов. Весной Роскомнадзор сообщил, что ресурс отказался удалять десятки материалов, которые содержат запрещенную в России информацию.

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      Евгения Наумова
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