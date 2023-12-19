Две трети россиян выступили против запрета абортов

67 процентов россиян высказались против запрета абортов

Две трети россиян — 67 процентов — высказались против запрета абортов в стране. Об этом говорят результаты опроса Russian Field, которые опубликованы на сайте исследовательской группы.

Согласно полученным данным, поддержали запрет абортов 25 процентов россиян. Остальные восемь процентов отказались отвечать либо затруднились это сделать.

Также выяснилось, что 32 процента противников процедуры прерывания беременности имеют доход ниже 40 тысяч рублей в месяц. Помимо этого, чаще остальных запрет поддерживают пожилые люди от 60 лет и старше (29 процентов), родители трех и более детей (31 процент) и граждане со средним специальным образованием (31 процент).

Против запрета абортов выступают более молодые россияне. 78 процентов из них находятся в возрасте до 29 лет, 72 процента имеют одного ребенка. Кроме того, 74 процента противников запретных мер зарабатывают свыше 120 тысяч рублей в месяц.

Отмечается, что опрос проводился с 4 по 12 декабря. В нем приняли участие 1600 респондентов.

Ранее о том, что запрет абортов может привести к негативным последствиям, заявил президент России Владимир Путин. Он сравнил эту инициативу с антиалкогольной кампанией в СССР в 1980-х годах. Глава государства напомнил, что после запретных мер граждане страны начали употреблять суррогат, что привело к отравлениям.

Российские врачи, политики и демографы уже неоднократно предупреждали, что меры, направленные против абортов, приведут к росту числа подпольных процедур. Депутат Госдумы Ксения Горячева заявила, что любые ограничения, даже в частных клиниках, только осложнят демографическую ситуацию. «Женщины начнут делать подпольные аборты. У нас есть женщины без полиса ОМС, которые, например, не смогут обратиться в государственную больницу», — подчеркнула парламентарий.

В свою очередь, президент Российской ассоциации репродукции человека, доктор медицинских наук Владислав Корсак напомнил, что Россия «имеет собственный крайне негативный опыт запрета абортов, результатом которого стало обращение женщин для искусственного прерывания беременности в немедицинские учреждения — подпольные абортарии».

В 2022 году «Лента.ру» пообщалась с женщинами, которые не смогли прервать беременность в госучреждении и были вынуждены сделать аборт подпольно. По словам россиянок, они решаются на подобные меры, когда прервать беременность легально уже не представляется возможным.