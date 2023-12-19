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06:15, 19 декабря 2023Наука и техника

Названа самая эффективная военная техника России

Военный эксперт Кнутов назвал «Кинжал» в числе самого эффективного оружия России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Пресс-служба администрации Владимирской области / РИА Новости

Техника Вооруженных сил (ВС) России значительно превосходит натовские образцы в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал самую эффективную военную технику России.

«Если говорить об уникальном российском оружии, то в первую очередь это гиперзвуковое оружие. С помощью ракет "Кинжал" в свое время был уничтожен сверхукрепленный склад в Ивано-Франковской области, который Украина использовала для хранения натовских боеприпасов. Ракета пробила все перекрытия, взорвалась внутри, и склад был уничтожен. Также она вывела из строя несколько подземных бункеров. То есть ракета "Кинжал" показывает великолепные результаты», — сообщил эксперт.

Кроме того, на вооружении России есть еще и гиперзвуковые ракеты морского базирования «Циркон», отметил Кнутов.

«Они находятся на наших фрегатах и в ближайшее время должны быть установлены на наши подводные лодки. После того, как мы получим это оружие на подводных лодках, вопрос о создании российских баз на Кубе, Венесуэле или Никарагуа автоматически отпадет, потому что патрулирование этих подводных лодок создаст США угрозы гораздо больше, чем могут создать сами базы», — добавил он.

Также можно говорить и о глубоководном беспилотном аппарате большой дальности с атомной энергетической установкой на борту «Посейдон». Сейчас на Западе приходит осознание и понимание того, что это такое и какую опасность несет это оружие

Юрий Кнутоввоенный эксперт
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«Применение одного аппарата "Посейдон" может привести к уничтожению авианосной ударной группы», — рассказал эксперт.

Также Кнутов напомнил, что президент России Владимир Путин ранее сообщил об успешных испытаниях крылатой ракеты глобальной дальности с ядерной энергетической установкой на борту «Буревестник».

«Она может долгое время находиться в воздушном пространстве, преодолевать системы ПВО и наносить удар по противнику с неожиданных направлений. Есть еще ракета "Сармат". С помощью нее можно осуществить орбитальную бомбардировку, когда можно будет атаковать противника с различных направлений. Главное достоинство этой ракеты в том, что у нее очень маленький разгонный участок, на котором ее могут перехватить американские ракеты системы ПРО», — поделился он.

Уникальная техника России в других направлениях

По словам военного эксперта, если говорить об уникальной технике России в других направлениях, то можно отметить самолет Су-57, который совершал атаки в зоне СВО, и об этом не знали ни средства воздушной разведки Украины, ни средства воздушной разведки стран НАТО.

Здесь же и беспилотник С-70 «Охотник», уникальнейший летательный аппарат, который на сегодняшний день есть только у России

Юрий Кнутоввоенный эксперт

«Кроме того, у России имеется система радиоэлектронной борьбы, способная создавать купол над целым рядом объектом, зенитные ракетные системы "Панцирь", С-350 "Витязь". Это все уникальные системы. В артиллерии это "Коалиция-СВ", колесная гаубица "Мальва" и многое другое», — перечислил он.

Кнутов отметил, что в области беспилотников самолетного типа и квадрокоптеров произошел серьезнейший прорыв.

«На сегодняшний день они по своим боевым характеристикам не только не уступают аналогичным летательным аппаратам в странах НАТО, поставляемых на Украину, но и по целому ряду параметров превосходят их. Более того, наши дроны постоянно совершенствуется, а количество, которое поступает в войска, возрастает», — сообщил эксперт.

Можно говорить и о Т-90М «Прорыв», который признан лучшим танком в зоне специальной военной операции. Наши экипажи подтверждают, что это уникальная машина с уникальными характеристиками, которые превосходят все натовские танки

Юрий Кнутоввоенный эксперт
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