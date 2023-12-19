МИД вызвал посла Финляндии из-за решения разместить силы НАТО на границе

В МИД заявили послу Финляндии, что РФ ответит на наращивание потенциала НАТО

МИД России вызвал посла Финляндии в связи с заключением оборонного соглашения между Вашингтоном и Хельсинки. Об этом сообщается в комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

«19 декабря в МИД России был вызван посол Финляндии в Москве, которому было заявлено, что российская сторона не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на нашей границе», — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, Москва в обязательном порядке ответит на «агрессивные решения Финляндии и ее натовских союзников», угрожающие безопасности РФ. «Ответственность за превращение зоны добрососедства в этом регионе в зону возможной конфронтации полностью лежит на нынешних финских властях», — добавила она.

19 декабря США и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в обороне для усиления эффективности НАТО. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, соглашение поможет в том числе улучшить оперативную совместимость членов альянса.

14 декабря Министерство обороны Финляндии подписало двустороннее соглашение в области обороны с США по предоставлению территории американским военным.