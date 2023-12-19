Названы лучшие упражнения для идеального пресса после 40 лет

Фитнес-эксперт Ирина Ротач посоветовала делать скручивания для пресса

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшие упражнения для идеального пресса после 40 лет. Ее слова приводит Men Today.

Для начала Ротач посоветовала делать скручивания, а затем скручивания с поднятыми ногами. Для их выполнения нужно лечь на пол, поднять ноги так, чтобы они были перпендикулярны полу, оторвать лопатки от пола и потянуться к ногам. Следующим упражнением станет велосипед.

В последнюю очередь можно сделать скручивания в стороны в положении лежа. Для этого необходимо согнуть ноги в коленях, а руки вытянуть вдоль туловища, потянуться правой рукой к правой ноге, а затем потянуться левой рукой к левой ноге.

Ранее 19 декабря фитнес-тренер Дмитрий Щеблицкий посоветовал упражнение без инвентаря для рельефного пресса. Специалист рекомендовал делать упражнение «книжка». По его словам, оно способствует укреплению мышц корпуса, улучшает осанку и повышает общую устойчивость.