Отказ украинской теннисистки от матча с 16-летней россиянкой объяснили

Теннисистка Костюк отказалась от матча с россиянкой Андреевой из-за давления

Организатор выставочного турнира во французском Бур-де-Пеаж объяснил отказ украинской теннисистки Марты Костюк от матча с 16-летней россиянкой Миррой Андреевой. Его слова приводятся в X журналиста Хавьера Коффина.

Организаторы заявили, что причиной стало давление со стороны украинской общественности в социальных сетях спортсменки. Они подчеркнули, что Костюк поступали угрозы, хотя изначально она планировала матч против россиянки.

17 декабря Костюк отказалась играть с Андреевой в финале выставочного турнира в Бур-де-Пеаж. В заявлении организаторов было сказано, что украинская спортсменка отказалась от матча с Андреевой из-за «геополитической ситуации». До этого она согласилась заменить на турнире травмированную хорватскую теннисистку Донну Векич.

В результате россиянке пришлось играть с мужчиной — теннисистом Янисом Газуани Дюраном. Она проиграла ему со счетом 5:7, 2:6.