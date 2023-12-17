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15:29, 17 декабря 2023Спорт

Украинская теннисистка отказалась играть с 16-летней россиянкой

Украинская теннисистка Костюк отказалась играть с Андреевой в выставочном матче

Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась играть с 16-летней россиянкой Миррой Андреевой в финале выставочного турнира во французском Бур-де-Пеаж. Об этом сообщается на сайте турнира.

В заявлении организаторов сказано, что украинская спортсменка отказалась от матча с Андреевой из-за «геополитической ситуации». До этого она согласилась заменить на турнире травмированную хорватскую теннисистку Донну Векич.

11 декабря Андреева стала новичком года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA) в 2023 году. Отмечается, что награда присуждается теннисисткам, которые дебютировали по ходу сезона в сотне лучших рейтинга WTA или добились других достижений в сезоне.

В марте 2023 года Костюк отказалась от рукопожатий с россиянками и белорусками и совместных фото после матча. Она объяснила свое решение тем, что соперницы отказались осудить власти своих стран.

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      Анастасия Борисова
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