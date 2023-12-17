16-летняя россиянка сыграла с теннисистом-мужчиной в финале выставочного турнира

Россиянка Мирра Андреева проиграла теннисисту Дюрану в финале турнира во Франции

Россиянка Мирра Андреева сыграла с теннисистом Янисом Газуани Дюраном в финале выставочного турнира в Бур-де-Пеаж (Франция). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

16-летняя спортсменка уступила 23-летнему французу со счетом 5:7, 2:6. Изначально Андреева должна была сыграть с украинкой Мартой Костюк, однако та отказалась от матча с россиянкой из-за «геополитической ситуации».

«Надеюсь, такое со мной случается в последний раз», — поделилась Андреева и назвала атмосферу турнира нереальной.

11 декабря Андреева стала новичком года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA) в 2023 году. Награда присуждается теннисисткам, которые дебютировали по ходу сезона в сотне лучших рейтинга WTA или добились других достижений в сезоне.