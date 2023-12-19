Путин рассказал о росте выпуска высокоточных снарядов и дронов

Путин: предстоит нарастить выпуск высокоточных снарядов и дронов

Выпуск высокоточных снарядов и дронов предстоит серьезно нарастить. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны, передает РИА Новости.

«Предстоит серьезно увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов, беспилотников разных типов. Знаю, что изменения происходят, они происходят достаточно быстро, я еще об этом скажу. Но все-таки нужно над этим работать, нужно закреплять эту тенденцию», — сказал он.

Также президент подчеркнул необходимость совершенствования работы системы противовоздушной обороны.

Ранее в декабре издание Defense News писало, что российский оборонно-промышленный комплекс показал поразительную адаптивность к западным санкциям. Авторы отметили, что производство некоторых изделий выросло на порядок.

В сентябре стало известно, что концерн «Калашников» нарастит выпуск противотанковых управляемых ракет «Вихрь-1», снарядов «Китолов-2М» и зенитных управляемых ракет 9М33 в два раза.