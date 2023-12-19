Тарасова высмеяла выпущенную Трусовой песню

Тренер Тарасова заявила, что ей некогда смотреть клип фигуристки Трусовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высмеяла выпущенную российской фигуристкой Александрой Трусовой песню. Ее слова приводит Sport24.

Специалист заявила, что не смотрела клип спортсменки и не будет слушать то, как она поет. «Мне этим, во-первых, некогда заниматься, а во-вторых, мне это вообще не надо. Саша никогда не спрашивает советов — ни у меня, ни у кого!» — подчеркнула она.

Ранее 10 декабря Трусова выпустила новую песню. В записи трека «Я не кукла» приняли участие еще две фигуристки — Софья Самоделкина и Мария Левушкина.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр-2022 в Пекине. На турнире она установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе. На счету фигуристки также бронза чемпионата мира и две бронзовые медали первенства Европы. Она не выступала на соревнованиях с ноября 2022-го.