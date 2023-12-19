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20:31, 19 декабря 2023Спорт

Тарасова высмеяла выпущенную Трусовой песню

Тренер Тарасова заявила, что ей некогда смотреть клип фигуристки Трусовой
Александра Трусова

Александра Трусова. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высмеяла выпущенную российской фигуристкой Александрой Трусовой песню. Ее слова приводит Sport24.

Специалист заявила, что не смотрела клип спортсменки и не будет слушать то, как она поет. «Мне этим, во-первых, некогда заниматься, а во-вторых, мне это вообще не надо. Саша никогда не спрашивает советов — ни у меня, ни у кого!» — подчеркнула она.

Ранее 10 декабря Трусова выпустила новую песню. В записи трека «Я не кукла» приняли участие еще две фигуристки — Софья Самоделкина и Мария Левушкина.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр-2022 в Пекине. На турнире она установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе. На счету фигуристки также бронза чемпионата мира и две бронзовые медали первенства Европы. Она не выступала на соревнованиях с ноября 2022-го.

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      Анастасия Борисова
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