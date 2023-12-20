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14:22, 20 декабря 2023Спорт

Бывший тренер сборной России высказался об оттоке юных хоккеистов за рубеж

Плющев: Путина неверно информировали о массовом оттоке юных хоккеистов за рубеж
Владимир Плющев (слева)

Владимир Плющев (слева). Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался об отъезде юных хоккеистов за рубеж. Его цитирует RT.

По словам Плющева, президента России Владимира Путина неверно информировали о массовом оттоке молодых спортсменов в иностранные клубы. «Все условия для развития юниоров в стране созданы. Чаще за рубеж уезжают родители с детьми, которые не востребованы в российском хоккее», — подчеркнул он.

21 октября министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что ведомство совместно с Госдумой разработает ограничения на выезд талантливых российских хоккеистов за рубеж. «Посмотрим, как мы можем защитить интересы российского хоккея, спортсменов, тренеров и спортивных школ, чтобы ограничить выезд талантливых спортсменов», — отметил он.

19 октября президент России призвал разобраться с переходами юных российских хоккеистов в зарубежные клубы. «Надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу», — заявил Путин.

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      Дарья Коршунова
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