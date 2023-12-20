В России заявили о восприятии чиновниками отечественных машин как наказания

Хайцеэр: переход чиновников на российские машины станет для них наказанием

Российские чиновники воспринимают обязательный переход на отечественные машины как наказание. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр, его цитирует радиостанция «Говорит Москва».

«Когда на машины другие сажают — для многих это станет наказанием, потому что ему хочется ездить на Toyota Land Cruiser 200, а дадут, например, УАЗ, потому что живет он в таком регионе, где нужен полноприводный автомобиль», — пояснил эксперт.

По мнению Хайцеэра, чиновники будут максимально оттягивать переход на отечественные автомобили и ремонтировать старые иномарки, чтобы ездить на них. История с переходом на российский транспорт затянется, так как представителям власти будет «малоприятно» ездить на Lada Granta, потому что это подвергнет их жизнь опасности, отметил представитель НАС.

Решение пересадить сотрудников всех бюджетных учреждений и органов власти на российские автомобили приняли летом 2023 года. По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, реализацией перехода сотрудников министерства на отечественные машины займется специальное подразделение.

Во второй половине октября в Минпромторге составили список рекомендуемых автомобилей для российских чиновников. В предварительный перечень тогда вошли отечественные бренды Lada, УАЗ, «Москвич», Evolute и Aurus, а также китайский Haval.

Депутатов Госдумы предложили обязать использовать российские автомобили с 1 января 2024 года. Руководитель аппарата Госдумы Игорь Дивейкин разослал соответствующее письмо в органы исполнительной власти в регионах. Использовать только отечественные машины вместо иностранных призвал и президент России Владимир Путин, по инициативе которого и запустили процедуру массового перехода.