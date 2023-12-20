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15:03, 20 декабря 2023Экономика

Россиянам назвали свободную от налога сумму дохода по вкладам

Минфин: проценты до 150 тысяч рублей по вкладу в банке будут свободны от налога

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Доходы по банковским вкладам за 2023 год до 150 тысяч рублей не будут облагаться налогом, предупредил Минфин. Об этом узнал РБК.

Сумма посчитана по ключевой ставке ЦБ в размере 15 процентов годовых, несмотря на недавнее повышение показателя до 16 процентов.

В 2024 году россияне впервые заплатят налог с дохода по банковским вкладам после завершения действия налоговой льготы. Ведомство ожидает, что благодаря необлагаемой налогом сумме большей части вкладчиков налог не коснется. «Проценты» сверх 150 тысяч рублей считаются налоговой базой и облагаются НДФЛ в размере 13 или 15 процентов, если совокупный доход налогоплательщика составит более 5 миллионов рублей за год.

По данным Агентства по страхованию вкладов, средний размер вклада физического лица за девять месяцев 2023 года составил 316 тысяч рублей. При этом число вкладчиков — физических лиц, чьи вклады в банках подлежат страхованию, составляет 256,4 миллиона.

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В ноябре Счетная палата отказалась продлевать действие меры, которая освобождала россиян от налога на доходы по вкладам. В СП объяснили, что продление моратория может привести к росту дефицита федерального бюджета и, как следствие, к снижению «финансового обеспечения» социальных расходов государства.

Газета «Известия» ранее подсчитала, что налог с процентов по вкладам затронет депозиты россиян от 1,6 миллиона рублей. Это объясняется тем, что средняя арифметическая доходность в 2023 году по итогам 11 месяцев составила 9 процентов годовых. Соответственно, чтобы получить доход в 150 рублей по такой ставке, необходимы вложения в размере 1,665 миллиона. В то же время из-за резкого роста ключевой ставки число плательщиков такого налога в стране сократится по сравнению с ожиданиями — вместе с увеличением ставки повышается и совокупная сумма вкладов, после которой они подлежат налогообложению.

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      Мария Грушко
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