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10:53, 20 декабря 2023Россия

Появилось видео с моментом обрушения шестиэтажного дома в центре Петербурга

Опубликовано видео с моментом обрушения дома на Гороховой улице Санкт-Петербурга

В сети появились кадры с моментом обрушения шестиэтажного дома на Гороховой улице в центре Санкт-Петербурга. Видео опубликовал РЕН ТВ.

На записи видно, как из дворовой арки вылетает плотное облако пыли, образовавшейся в результате инцидента. Само здание в поле зрения камеры не попало.

Ранее местная жительница сравнила момент обрушения дома с землетрясением. Кроме того, мужчина, живущий поблизости, заявил, что видел пострадавшего, которого несли пожарные.

Расселенный шестиэтажный дом на Гороховой улице обрушился в ночь на 20 декабря. Последних жильцов аварийного здания, в котором находилось несколько хостелов, эвакуировали за несколько часов до произошедшего. По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, пострадавших нет. Жителей соседних домов разместили в городских гостиницах.

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      Константин Лысяков
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