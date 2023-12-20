Промоутер рассказал о работе Александра Емельяненко волонтером

Промоутер Хрюнов рассказал о работе Александра Емельяненко волонтером

Промоутер Александр Хрюнов рассказал, что российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко работает волонтером в Ингушетии. Его слова приводит «Матч ТВ».

«У него наступил период волонтерства, приносит пользу тому заведению, где находился. Смотрим, какое у него психологическое состояние», — заявил Хрюнов.

По словам промоутера, 1 января Емельяненко начнет подготовку к следующему бою, который, предположительно, пройдет в конце февраля. «Думаю, усилия, которые мы потратили с Федерацией бокса России, Федерацией бокса Ингушетии, реабилитационным центром, потрачены не зря. Он вернется в бойцовское пространство», — подчеркнул Хрюнов.

14 декабря Никита Бурчак, менеджер Емельяненко, заявил об окончании реабилитации спортсмена. «Реабилитация его закончилась, но Александр все равно продолжает находиться в центре в Ингушетии и там проходит подготовку. В Москву он вернется только в начале следующего года», — отметил он.

В активе 41-летнего Емельяненко 40 поединков в ММА, в которых он одержал 29 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.