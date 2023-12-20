Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
13:01, 20 декабря 2023Экономика

Россиянам рассказали о первом в истории годе без отзыва лицензий банков

ЦБ: 2023-й может стать первым в истории России годом без отзыва лицензий банков

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Уходящий год может стать первым в истории России, в течение которого Центробанк не отозвал ни одной банковской лицензии, рассказал статс-секретарь-заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Гузнов. Его слова приводит ТАСС.

Зампред регулятора рассказал, что пока в 2023 году лицензии у кредитных организаций не отзывали и выразил надежду, что в оставшиеся до конца года дни этого тоже не произойдет. «Сам этот факт свидетельствует, что банковская система стабильна и что проведенная в свое время программа финансового оздоровления дала свои результаты», — сказал Гузнов.

Лицензии у банков в России не отзывались с конца лета 2022 года. Ранее аналитики отмечали, что ЦБ пошел на ослабление надзорной стратегии в условиях санкций, в том числе были поставлены на паузу плановые проверки кредитных организаций.

В 2023 году российские банки добились, по словам Гузнова, «весьма впечатляющих результатов». Согласно оценке прибыли банковского сектора страны, которую ранее привел Центробанк, по итогам года она составит 3,2-3,4 триллиона рублей, а в январе-октябре российские банки уже заработали 2,6 триллиона.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США нашли способ легально конфисковать российские активы. Как они это сделают?

      Раскрыты «недорогие и крутые» устройства

      Региону России предрекли усиление мороза после похолодания до 55 градусов

      В Госдуме объяснили просьбу Чехии и Словакии снова покупать российскую нефть

      От сбоя Windows 11 пострадали студенты

      В России оценили появление нового способа заработать

      В квартире российской пенсионерки взорвался самогонный аппарат

      Певец ЮрКисс пообещал завершить карьеру после первого и последнего альбома

      Ведущий культового российского шоу раскрыл происхождение мемов о нем

      Объявленного в розыск Интерполом за мошенничество россиянина задержали в Турции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости