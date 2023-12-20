Россиянам рассказали о первом в истории годе без отзыва лицензий банков

ЦБ: 2023-й может стать первым в истории России годом без отзыва лицензий банков

Уходящий год может стать первым в истории России, в течение которого Центробанк не отозвал ни одной банковской лицензии, рассказал статс-секретарь-заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Гузнов. Его слова приводит ТАСС.

Зампред регулятора рассказал, что пока в 2023 году лицензии у кредитных организаций не отзывали и выразил надежду, что в оставшиеся до конца года дни этого тоже не произойдет. «Сам этот факт свидетельствует, что банковская система стабильна и что проведенная в свое время программа финансового оздоровления дала свои результаты», — сказал Гузнов.

Лицензии у банков в России не отзывались с конца лета 2022 года. Ранее аналитики отмечали, что ЦБ пошел на ослабление надзорной стратегии в условиях санкций, в том числе были поставлены на паузу плановые проверки кредитных организаций.

В 2023 году российские банки добились, по словам Гузнова, «весьма впечатляющих результатов». Согласно оценке прибыли банковского сектора страны, которую ранее привел Центробанк, по итогам года она составит 3,2-3,4 триллиона рублей, а в январе-октябре российские банки уже заработали 2,6 триллиона.