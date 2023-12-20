Тихонов оценил позицию Винер о недопустимости участия в Играх на условиях МОК

Тихонов поддержал позицию Винер о недопустимости участия в Играх на условиях МОК

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил выдвинутые Международным олимпийским комитетом (МОК) условия участия россиян в Играх-2024. Его слова приводит РИА Новости.

Тихонов поддержал позицию президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер о недопустимости участия в Олимпиаде на этих условиях. «Есть у тебя желание — меняй гражданство и езжай за свой счет. Государство ведь тратит на нас огромные деньги», — заявил он.

Ранее Винер назвала позором возможное выступление российских спортсменов на Играх-2024 в нейтральном статусе. «Флаг и гимн России — принадлежность к стране, мы не беженцы и не бомжи. Выступать без флага и родины — зачем вообще тогда выступать?» — отметила она.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.