Купившего у пенсионеров за бесценок редчайший артефакт признали невиновным

Пара из Франции за бесценок продала африканскую маску и проиграла суд антиквару

Французская пара, которая случайно продала за бесценок редчайшую африканскую маску, проиграла суд против антиквара, его признали невиновным. Об этом пишет The Guardian.

81-летняя женщина и ее 88-летний муж из Франции нашли африканскую маску, когда разбирали один из своих домов. Они предложили ее местному антиквару, и специалист оценил стоимость артефакта в 150 евро (около 15 тысяч рублей). В марте 2022 года пара узнала из газет, что их маска была продана за 4,4 миллиона евро (438,3 миллиона рублей) на специальном аукционе в Монпелье. Оказалось, что у них дома хранилась редкая ритуальная маска секретного общества народа фанг. Ее привез из Габона дедушка мужчины, который был губернатором одной из африканских колоний в начале ХХ века.

Французы подали в суд на купившего артефакт антиквара, обвинив его в обмане. После многочисленных заседаний и нескольких апелляций суд пришел к выводу, что у истцов есть повод подозревать антиквара в недобросовестности, и заморозил средства от сделки. После широкой огласки скандала в СМИ к властям Франции обратилось правительство Габона с просьбой вернуть маску на родину.

Во время последнего заседания суд отклонил все требования истцов, заявив, что пара не предприняла никаких попыток оценить маску перед продажей. Их иск, по словам судьи, отличался «непростительной халатностью и легкомыслием». Поэтому они не получат никаких доходов от продажи артефакта на аукционе.

Суд также постановил, что торговец антиквариатом, который сам не был экспертом по африканскому искусству, не обманывал их. Адвокат пары Фредерик Манса Жафре заявил после вынесения приговора, что его клиенты были «ошеломлены» решением суда и рассматривают возможность апелляции.

Суд также отклонил отдельное ходатайство правительства Габона об отмене продажи и возврате маски на историческую родину.

Ранее сообщалось, что украденные из гробниц древние сокровища Ангкорской империи вернутся в Камбоджу. Их незаконный вывоз организовал именитый британский антиквар Дуглас А.Дж. Латчфорд.