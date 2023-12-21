Стало известно о будущем Карпина на посту главного тренера сборной России

РФС решит будущее Карпина на посту тренера сборной России после матчей в марте

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил о будущем Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России. Об этом стало известно РИА Новости.

Дюков заявил, что желание продолжать работу у Карпина есть. Он подчеркнул, что решение будет принято после мартовских матчей команды. Оно будет зависеть от того, будет ли сборная России возвращена к международным турнирам и будет ли Карпин готов покинуть «Ростов» и сосредоточиться только на национальной команде.

В ноябре Дюков заявил, что Карпин не давал поводов усомниться в своей работе, и у него действует контракт. Глава РФС посчитал, что в 2023 году сборная России проделала большую работу.

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Он сменил на посту Станислава Черчесова, который ушел из национальной команды на фоне неудачи сборной на Евро-2020. Соглашение со специалистом рассчитано до конца 2023 года.