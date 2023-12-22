Раскрыты детали расследования попытки отравить тортом российских летчиков

Прокуратура: отравить летчиков на Кубани хотели препаратом «Кордиамин»

Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский раскрыл детали расследования уголовного дела о теракте против российских летчиков, которых хотели отравить алкоголем и тортом во время праздничного ужина в ресторане на праздновании юбилея выпуска Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков (АВВАКУЛ). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, 33-летний житель Мелитополя Егор Семенов, арестованный по данному делу, планировал использовать лекарственный препарат «Кордиамин» для отравления пилотов. Он закупил 200 ампул, а также 76 бутылок с этикетками виски Jameson, 40 бутылок с этикетками коньяка «Кочари» и торт.

С помощью шприца Семенов ввел препарат в алкоголь и десерт, а затем 20 октября с курьером отправил в ресторан «Царская охота», где собрались выпускники военного училища.

Ранее 22 декабря сообщалось, что он действовал в составе организованной группы, в которую вошли неустановленные пока лица из числа сотрудников госорганов Украины.

По решению суда Семенов арестован.

Эксперты установили, что опасная концентрация лекарств в составе кондитерского изделия была способна вызвать остановку сердца.

22 октября выпускники летного училища в Армавире собрались в ресторане, чтобы отметить 20-летие со дня выпуска. В ходе празднования к офицерам приехал курьер и передал 20-килограммовый десерт и ящик спиртного с сильнодействующим ядом. Курьер заявил, что это подарок от неких ветеранов вуза, решивших таким образом поздравить бывших выпускников.

Те оказались рады торту, начали фотографироваться на его фоне, а после разрезали и стали раскладывать по тарелкам. Однако они почувствовали неладное, когда рассмотрели торт, и не стали его есть и пить алкоголь.