Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:32, 22 декабря 2023Из жизни

Пенсионерка отбилась лопатой от вломившегося в ее дом голого мужчины

72-летняя канадка лопатой отбилась от вломившегося в ее дом голого мужчины

Фото: Andres Siimon / Unsplash

Пожилая жительница Канады отбилась от обнаженного мужчины, который вломился в ее дом с железным прутом. Об этом сообщает CityNews Vancouver.

Инцидент произошел вечером 19 декабря в Ванкувере, провинция Британская Колумбия. 72-летняя пенсионерка находилась дома, когда туда ворвался некий голый мужчина, вооруженный «заточенным железным прутом».

Как рассказала констебль полиции Таня Висинтин, неизвестный вел себя агрессивно и несколько раз замахнулся прутом на канадку. «Она схватила лопату, которая лежала поблизости, вышвырнула его из дома, загнала в угол и держала там до прибытия правоохранителей», — заявила констебль.

Материалы по теме:
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
Седые душегубы. Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
Седые душегубы.Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
29 декабря 2022
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона. Как их дерзкий план превратился в комедию?
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона.Как их дерзкий план превратился в комедию?
27 сентября 2021
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020

Шум схватки услышали соседи пожилой женщины и позвонили в службу спасения. Мужчину задержали и доставили в полицию. Мотивы его действий пока не выяснены. Следователи считают, что у него могли быть проблемы с психическим здоровьем.

Висинтин поблагодарила женщину за отвагу и отметила, что она повела себя «довольно круто». При этом констебль отметила, что в подобных случаях лучше не вступать в противостояние с преступником, а постараться поскорее добраться до безопасного места и вызвать полицию.

Ранее жительница Гонконга голыми руками отбилась от двух грабителей. Они попытались отобрать у нее сумку с деньгами.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Россию обвинили в срыве поставок истребителей для ВСУ. На Украине говорят, что это происходит постоянно

      Врач назвала четыре мешающих похудению на диете фактора

      Раскрыта польза низкоуглеводной диеты для диабетиков

      S7 Airlines урегулировала спор по 45 самолетам с зарубежными лизингодателями

      В России чиновник за бюджетные деньги перенес детскую площадку к своему дому

      В России заговорили о новом принципе налога на прибыль

      Совфед одобрил закон о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии

      Бывший президент «Локомотива» рассказал о попытке дать взятку судье

      ВСУ предпочли иностранную бронетехнику украинской

      Боец ВСУ призвал мобилизовать полмиллиона украинцев как можно быстрее

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости