Пенсионерка отбилась лопатой от вломившегося в ее дом голого мужчины

72-летняя канадка лопатой отбилась от вломившегося в ее дом голого мужчины

Пожилая жительница Канады отбилась от обнаженного мужчины, который вломился в ее дом с железным прутом. Об этом сообщает CityNews Vancouver.

Инцидент произошел вечером 19 декабря в Ванкувере, провинция Британская Колумбия. 72-летняя пенсионерка находилась дома, когда туда ворвался некий голый мужчина, вооруженный «заточенным железным прутом».

Как рассказала констебль полиции Таня Висинтин, неизвестный вел себя агрессивно и несколько раз замахнулся прутом на канадку. «Она схватила лопату, которая лежала поблизости, вышвырнула его из дома, загнала в угол и держала там до прибытия правоохранителей», — заявила констебль.

Шум схватки услышали соседи пожилой женщины и позвонили в службу спасения. Мужчину задержали и доставили в полицию. Мотивы его действий пока не выяснены. Следователи считают, что у него могли быть проблемы с психическим здоровьем.

Висинтин поблагодарила женщину за отвагу и отметила, что она повела себя «довольно круто». При этом констебль отметила, что в подобных случаях лучше не вступать в противостояние с преступником, а постараться поскорее добраться до безопасного места и вызвать полицию.

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