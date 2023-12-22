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17:50, 22 декабря 2023Экономика

Стоимость морских перевозок взлетела из-за ракетных атак на Ближнем Востоке

CNBC: ставки на морские контейнерные перевозки из Азии в Европу выросли в 4 раза

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Из-за участившихся случаев ракетных атак на торговые суда в Красном море со стороны йеменских повстанцев-хуситов из шиитской военизированной группировки «Ансар Алла» ставки на перевозку грузов из Китая в Великобританию достигла уровня в 10 тысяч долларов за 40-футовый контейнер (стандартный тип). Об этом сообщает CNBC со ссылкой на участников рынка.

Для сравнения, в середине декабря 2023 года ставки составляли 1,9 и 2,4 тысячи долларов за 20 и 40-футовый контейнер соответственно. Таким образом, стоимость морской перевозки грузов в стандартных контейнерах за последнее время выросла более чем в четыре раза. В целом средние цены на доставку партий товаров и ресурсов на Ближнем Востоке за неделю увеличились более чем вдвое, уточнили аналитики.

Директор международной логистической компании Алан Баер связал подобную динамику с рядом факторов. В качестве одной из основных причин резкого роста цен на морские контейнерные перевозки он назвал стремление перевозчиков компенсировать значительное увеличение затрат в связи с вынужденным изменением торговых маршрутов.

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Вместо прохода через Суэцкий канал все больше владельцев судов предпочитают обходить Красное море стороной и двигаться в обход африканского континента. Это, в свою очередь, существенно увеличивает время нахождения в пути и, как следствие, приводит к резкому увеличению объемов сжигания топлива.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на участников морского логистического рынка предрекло повышение розничных цен на товары по всему миру из-за кризисной ситуации в Красном море. Среди наиболее пострадавших от перебоев в торговле стран с большой долей вероятности окажутся средиземноморские европейские государства, включая Грецию и Болгарию. Эти страны вкупе со Шри-Ланкой и Иорданией в наибольшей степени зависят от торговли через Суэцкий канал и Красное море, заключили эксперты.

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