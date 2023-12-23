Российская фигуристка ответила на насмешку Тарасовой над ее весом

Фигуристка Талалайкина в ответ Тарасовой заявила, что знает о проблемах с весом

Российская фигуристка Мария Талалайкина ответила на насмешку заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой над ее весом. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Спортсменка заявила, что знает о своей проблеме. «Я пыталась всеми способами мне известными скинуть вес, у меня вроде и получалось, но потом все назад. И я просто старалась хотя бы этот вес держать», — рассказала она.

22 декабря Тарасова высмеяла выступление Талалайкиной в короткой программе чемпионата России, прошедшего в Челябинске. Она заявила, что надо производить контрольное взвешивание перед выходом на пятитысячную публику.

На чемпионате России Талалайкина заняла предпоследнее 17-е место, набрав в общей сложности 169,80 баллов. Она становилась бронзовым призером этапов и финала Кубка России.

