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22:50, 23 декабря 2023Спорт

Российская фигуристка ответила на насмешку Тарасовой над ее весом

Фигуристка Талалайкина в ответ Тарасовой заявила, что знает о проблемах с весом

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российская фигуристка Мария Талалайкина ответила на насмешку заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой над ее весом. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Спортсменка заявила, что знает о своей проблеме. «Я пыталась всеми способами мне известными скинуть вес, у меня вроде и получалось, но потом все назад. И я просто старалась хотя бы этот вес держать», — рассказала она.

22 декабря Тарасова высмеяла выступление Талалайкиной в короткой программе чемпионата России, прошедшего в Челябинске. Она заявила, что надо производить контрольное взвешивание перед выходом на пятитысячную публику.

На чемпионате России Талалайкина заняла предпоследнее 17-е место, набрав в общей сложности 169,80 баллов. Она становилась бронзовым призером этапов и финала Кубка России.

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      Анастасия Борисова
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