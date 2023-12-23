Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
Сегодня
14:00 (Мск)
Сорана Кырстя
Мировая теннисная лига
Даниил Медведев
Сегодня
16:00 (Мск)
Тейлор Фритц
Мировая теннисная лига
Локомотив
Сегодня
17:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
03:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
03:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - регулярный чемпионат
11:24, 23 декабря 2023Спорт

Винер подала апелляцию в CAS

Ирина Винер подала апелляцию в CAS на решение о двухлетнем отстранении

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Винер намерена оспорить решение апелляционного трибунала Фонда гимнастической этики (GEF) о двухлетнем отстранении. «Сроки рассмотрения апелляции в CAS неизвестны. Это последняя инстанция, где можно оспорить решение GEF», — отметила она.

В ноябре апелляционный трибунал оставил в силе отстранение Винер. Она не сможет работать на международных турнирах с 6 марта 2023-го по 5 марта 2025-го. Винер также обязали выплатить пять тысяч швейцарских франков за расходы по апелляции.

6 марта Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила Винер на два года из-за скандала на Олимпийских играх 2020 года в Токио, где тренер критически высказалась о судействе соревнований. Кроме того, она сняла кандидатуру россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG в 2021 году.

В сентябре 2021 года Винер отозвала кандидатуру Кузьминой с выборов, подчеркнув, что «на Олимпийских играх она сотворила гадость». Причиной стало судейство россиянки на Играх в Токио, где победительницей в личном многоборье стала израильтянка Линой Ашрам, обошедшая россиянку Дину Аверину. При этом представительница Израиля уронила предмет во время последнего выступления.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Крыму обнаружили рекордный объем нарушений при передаче полуострова УССР в 1954 году. Чего хотят добиться власти?

      Почти пяти миллионам россиян ограничили выезд за рубеж из-за долгов

      В России отменили пошлины на ввоз куриного мяса

      Неизвестный беспилотник атаковал судно у берегов Индии

      На Западе предрекли скорое поражение Украины

      Автомобиль столкнулся с микроавтобусом под Ростовом

      В России объяснили подготовку обращения в суд по указу о передаче Крыма УССР

      Известного блогера обвинили в мошенничестве

      Захарова прокомментировала отсутствие реакции на запросы России по Буче

      ЦАР начала обсуждать возможность поставок российских нефтепродуктов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости