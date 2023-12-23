Ирина Винер подала апелляцию в CAS на решение о двухлетнем отстранении

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Винер намерена оспорить решение апелляционного трибунала Фонда гимнастической этики (GEF) о двухлетнем отстранении. «Сроки рассмотрения апелляции в CAS неизвестны. Это последняя инстанция, где можно оспорить решение GEF», — отметила она.

В ноябре апелляционный трибунал оставил в силе отстранение Винер. Она не сможет работать на международных турнирах с 6 марта 2023-го по 5 марта 2025-го. Винер также обязали выплатить пять тысяч швейцарских франков за расходы по апелляции.

6 марта Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила Винер на два года из-за скандала на Олимпийских играх 2020 года в Токио, где тренер критически высказалась о судействе соревнований. Кроме того, она сняла кандидатуру россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG в 2021 году.

В сентябре 2021 года Винер отозвала кандидатуру Кузьминой с выборов, подчеркнув, что «на Олимпийских играх она сотворила гадость». Причиной стало судейство россиянки на Играх в Токио, где победительницей в личном многоборье стала израильтянка Линой Ашрам, обошедшая россиянку Дину Аверину. При этом представительница Израиля уронила предмет во время последнего выступления.