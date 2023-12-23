Зеленскому предрекли расстрел по приказу Залужного

Экс-разведчик США Риттер предрек Зеленскому расстрел по приказу Залужного

Президента Украины Владимира Зеленского могут сместить и расстрелять по приказу главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, предрек экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.

По его словам, на Украине нарушился баланс в отношениях между гражданской и военной властью, Зеленский шпионит за Залужным, который уже вовлечен в политику.

«Я прогнозирую, что в январе или феврале на Украине произойдет переворот и Зеленского расстреляют, как руководителя Румынии Николае Чаушеску», — предположил Риттер.

Он также сравнил Зеленского с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером и назвал пресс-конференцию украинского президента полным провалом. «Представьте, если бы нацистский диктатор дал интервью в апреле 1945 года, именно так это бы и выглядело», — сказал он.

В ходе своей пресс-конференции Владимир Зеленский не стал отвечать на вопрос о своем конфликте с главнокомандующим Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерием Залужным и слухах на тему планов его увольнения.

Сообщения о конфликте президента Украины Владимира Зеленского с военным руководством начали появляться в ноябре, после того, как Залужный в интервью The Economist заявил, что украинская армия не сможет добиться прорыва.

После этого в западных СМИ появилась информация, что Зеленский и Залужный могут оказаться политическими соперниками, а разногласия между ними в последнее время нарастают. В связи с этим, в частности, идут разговоры о том, что Зеленский может попытаться уволить Залужного с должности главкома.