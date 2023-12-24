Губерниев оценил насмешки Тарасовой над формой российских фигуристок

Губерниев заявил, что тренер Тарасова имеет право жестко оценивать фигуристок

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил насмешки заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой над формой российских фигуристок. Его слова приводит Sport24.

Губерниев заявил, что Тарасова все делает правильно и является лучшим комментатором фигурного катания в России. «Татьяна Анатольевна жестковато проходится по тем или иным персонажам, но мы к этому уже привыкли, потому что это Тарасова — она имеет на это право, не так ли?» — счел он.

Во время чемпионата России-2024 Тарасова высмеяла выступление Марии Талалайкиной в короткой программе. Она указала на то, что надо производить контрольное взвешивание перед выходом на пятитысячную публику.

Также тренеру не понравилось выступление Майи Хромых в произвольной программе турнира. Она заявила, что спортсменке лучше было не участвовать в чемпионате России.