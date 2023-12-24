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21:45, 24 декабря 2023Спорт

Губерниев оценил насмешки Тарасовой над формой российских фигуристок

Губерниев заявил, что тренер Тарасова имеет право жестко оценивать фигуристок

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил насмешки заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой над формой российских фигуристок. Его слова приводит Sport24.

Губерниев заявил, что Тарасова все делает правильно и является лучшим комментатором фигурного катания в России. «Татьяна Анатольевна жестковато проходится по тем или иным персонажам, но мы к этому уже привыкли, потому что это Тарасова — она имеет на это право, не так ли?» — счел он.

Во время чемпионата России-2024 Тарасова высмеяла выступление Марии Талалайкиной в короткой программе. Она указала на то, что надо производить контрольное взвешивание перед выходом на пятитысячную публику.

Также тренеру не понравилось выступление Майи Хромых в произвольной программе турнира. Она заявила, что спортсменке лучше было не участвовать в чемпионате России.

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      Анастасия Борисова
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