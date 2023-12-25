Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:40, 25 декабря 2023Ценности

Отец невесты забыл надеть подтяжки и потерял штаны у алтаря

Кадр: TikTok

Отец невесты забыл надеть подтяжки и потерял штаны на свадьбе. Соответствующая публикация появилась на странице девушки в TikTok.

Сара Грундман-Коннорс, проживающая в Нью-Джерси, США, поделилась видео с церемонии, которое было снято в 2021 году. «Убедитесь, что тот, кто ведет вас к алтарю, носит подтяжки», — подписала она ролик.

Так, на размещенных кадрах видно, как девушка, одетая в белое платье, идет к алтарю в сопровождении родственника. В этот момент у ее отца Леонарда Грундмана падают штаны. Когда мужчина попытался быстро их надеть, то случайно продемонстрировал гостям и фотографу свои белые трусы.

Пользователи платформы решили высказаться по поводу случившегося в комментариях. «Рефлексы фотографа на высоте», «Такое было и на моей свадьбе, но с женихом», «К сожалению, мои штаны тоже часто спадают. Не знаю, есть ли смысл над таким смеяться», — писали они.

В мае подружка невесты, продюсер и журналистка по имени Хлои попала в неловкую ситуацию на свадьбе. В размещенном видео женщина рассказала, что надела на торжество бюджетное платье с длинными рукавами на резинках и глубоким V-образным декольте. Автор ролика отметила, что во время праздника ткань у нее на груди начала расходиться, после чего она скрепила ее булавкой. Однако когда она пошла танцевать, материал окончательно лопнул, обнажив грудь.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Шойгу доложил Путину о взятии Марьинки в ДНР. Какое стратегическое значение имеет этот населенный пункт?

      Раскрыта «самая крутая» система управления

      Россиянка «поселила» у себя 70 иностранцев и оказалась под угрозой тюрьмы

      Российский уголовник предстанет перед судом за стрельбу в соседа из обреза

      Рита Ора поздравила фанатов с Рождеством в платье без бюстгальтера

      Бывший хоккеист молодежной сборной России завершил карьеру в 21 год

      Названы лучшие игры 2023 года на ПК

      Названы пять портящих впечатление о квартире вещей

      Пассажирка запретила людям откидывать сиденье в самолете и была обругана в сети

      Лукашенко пошутил о погоде в Петербурге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости