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14:08, 25 декабря 2023Интернет и СМИ

Стали известны имена ведущих «Новогодней ночи» на Первом канале

«Новогоднюю ночь» на Первом канале будут вести Гузеева, Пельш, Галыгин и другие

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Стали известны имена ведущих праздничной программы «Новогодняя ночь» на Первом канале. Об этом сообщается в пресс-релизе телеканала, поступившем в «Ленту.ру».

По данным пресс-службы, вести праздничную программу будут актеры Лариса Гузеева и Максим Аверин, телеведущие Валдис Пельш, Яна Чурикова, Юлия Барановская, Екатерина Березовская, Светлана Зейналова, Тимур Соловьев, а также юмористы Вадим Галыгин и Дмитрий Хрусталев.

Ранее россиянам раскрыли имена ведущих новогоднего шоу «Голубой огонек» на канале «Россия 1». Ими станут певец Николай Басков, актриса Татьяна Веденеева, телеведущие Мария Ситтель и Андрей Малахов и другие. В 2022 году гостями «Голубого огонька» стали участники спецоперации на Украине и военные корреспонденты.

В 2022 году ведущими «Новогодней ночи» на Первом канале также были Аверин, Гузеева, Зейналова, Пельш и другие. В программе исполняли хиты нулевых годов.

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      Мария Большакова
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