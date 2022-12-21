Первый канал раскрыл имена ведущих Новогодней ночи

Первый канал: ведущими Новогодней ночи-2023 стали Аверин, Гузеева, Пельш и Зейналова

Первый канал на своем сайте раскрыл имена ведущих Новогодней ночи-2023. Ими стали Лариса Гузеева, Максим Аверин, Валдис Пельш, Светлана Зейналова и другие звезды.

Сейчас вещатель продолжает съемки Новогодней ночи «Двадцать лет спустя» — они будут идти до самого праздника. Прошлогодний праздничный эфир сопровождался песнями 90-х. На грядущем вечере будут исполнены хиты нулевых.

Ранее стало известно, что в новогодней программе «Голубой огонек» на канале «Россия 1» появятся военные корреспонденты и участники спецоперации на Украине. Ведущими передачи станут народные артисты России Николай Басков и Ангелина Вовк, а также телеведущие Андрей Малахов, Татьяна Веденеева, Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев.