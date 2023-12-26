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13:14, 26 декабря 2023Бывший СССР

На Украине назвали огромной потребность в протезах

Украинский медцентр Superhumans: в протезах нуждаются десятки тысяч человек

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Из-за ранений, полученных военными на фронте, запрос на протезирование на Украине огромен, оно требуется десяткам тысяч ветеранов. Об этом рассказал медицинский директор центра Superhumans и бывший глава Национальной службы здравоохранения Украины Андрей Виленский, сообщает «РБК-Украина».

«Данные о потребностях во время войны закрыты, но так или иначе запрос огромен. Я бы оценивал его в десятки тысяч людей, которым нужны протезы», — заявил Виленский.

Как отметил директор центра, из-за конфликта в стране изменилась структура ампутаций. Теперь одну треть случаев составляют верхние конечности, одна или две руки. Приспособление к новым условиям и создание работающих реабилитационных программ для ветеранов — серьезный вызов для Украины, считает Виленский.

Ранее на Украине заявили, что нынешняя тактика Вооруженных сил Украины (ВСУ) приводит к большим потерям и требует полного пересмотра. По мнению эксперта Юрия Бутусова, ВСУ попросту не способны эффективно использовать собственное вооружение.

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      Глеб Палехов
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