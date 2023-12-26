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12:40, 26 декабря 2023Россия

Шойгу доложил Путину об ударе по Феодосии и повреждении корабля «Новочеркасск»

Песков: Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по Феодосии

Фото: Globallookpress.com

Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об ударе украинских войск по Феодосии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Также глава военного ведомства проинформировал президента о повреждении большого десантного корабля «Новочеркасск», о чем ранее сообщило Минобороны. Сведений о характере полученных кораблем повреждений приведено не было.

Вооруженные силы Украины атаковали Феодосию утром 26 декабря. По последним данным, при атаке ВСУ на Феодосию пострадали четыре человека.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» член Совета Федерации от республики Крым Ольга Ковитиди заявила, что атака является проявлением борьбы за власть на Украине. По ее словам, подобными атаками, которые сенатор назвала террористическими актами, главком ВСУ Валерий Залужный пытается привлечь к себе внимание на фоне отсутствия успехов у украинских войск.

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      Алан Босиков
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