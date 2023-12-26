Памфилова допустила голосование на выборах в новых регионах по паспортам Украины

Глава ЦИК Памфилова: голосование в новых регионах по паспортам Украины допустимо

Голосование на выборах президента России, которые состоятся в марте 2024 года, допустимо по украинским паспортам в новых регионах. Об этом заявила председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова в интервью ТАСС.

«Важно, что люди, которые там живут постоянно, но по каким-то обстоятельствам не смогли получить еще паспорт РФ или что-то с ним произошло, имеют право проголосовать по тому документу, который удостоверяет их личность», — сказала Памфилова.

Глава ЦИК назвала такое решение обоснованным в течение определенного периода, пока ситуация по этому вопросу не стабилизируется. Окончательное решение о перечне документов, допустимых к предъявлению на голосовании, примут местные власти, добавила она.

Выборы в марте 2024 года впервые в истории России пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года. ЦИК получил заявки от более чем 30 претендентов в кандидаты на должность президента России.

ЦИК разрешил проведение голосования на выборах президента страны в новых регионах. Минобороны и ФСБ России сочли возможным проведение выборов президента в новых субъектах страны, в которых введено военное положение.