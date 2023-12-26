Число желающих выдвинуться в президенты России возросло

Памфилова: до 30 увеличилось число претендентов на выдвижение в президенты

До 30 человек увеличилось число претендентов, которые хотят выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента России, которые состоятся в марте 2024 года. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в интервью ТАСС.

«Конечно, кампания будет конкурентной, поскольку очевидно, что будет более одного кандидата. Во всяком случае, сейчас претендентов на то, чтобы стать кандидатом, уже более 30», — сказала Памфилова.

По ее словам, у кандидатов в президенты сейчас «организационное время», когда они проводят встречи, съезды и мероприятия. При этом, как считает глава ЦИК, степень конкуренции на выборах зависит не сколько от количества претендентов, сколько от их качества.

Число кандидатов на должность президента России шесть дней назад составляло 16 человек. Как сообщала Памфилова, президентская кампания уже вошла в активную фазу.

Выборы в 2024 году впервые в истории России пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. ЦИК разрешил проведение голосования в новых регионах с введенным военным положением